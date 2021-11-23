Народные приметы 24 ноября: что нельзя и нужно делать в день Феодора Студита

24 ноября православная церковь чтит память византийского монаха Феодора, жившего несколько десяток веков назад. Его житие связано со многими чудесами.
Праздник нашёл отражение и в народном календаре. На Феодора Студита зима землю студит, говорили наши предки. Считалось, что именно 24 ноября приходит настоящая зима.
Что нельзя и нужно делать 24 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 24 ноября
Сегодня судят о предстоящем урожае ягод и грибов. Если погода морозная, а на небе много звёзд – то стоит запасаться корзинами к лету. Леса порадую своими богатствами.
Считалось, что выходить на улицу сегодня крайне опасно. Злые силы могут забрать с собой в царство мёртвых.
Нельзя топить печь берёзовыми поленьями. Иначе в семье наступит разлад.
Не стоит выбрасывать осколки разбитой посуды. Наши пращуры верили, что вместе с ними уйдут любовь и здоровье.
Народные приметы 24 ноября
- Если на Феодора Студита морозы, зима будет холодной;
- Ворона каркает над трубой – к холодам;
- Снегирь залетел во двор? Быть хорошим новостям.