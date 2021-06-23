Народные приметы 24 июня: что нельзя делать в Варфоломеев день

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24 июня в народном календаре отмечен как Варфоломеев день. У наших предков для этой даты существовал ряд запретов. Один из них касался сбора травы. Считалось, что сегодня все растения отравлены нечистой силой. Если принести их в дом, они испортят отношения в семье и навлекут беды.

Что нельзя и что можно делать в Варфоломеев день 24 июня?

Сегодня нельзя есть овощи и фрукты. Считалось, что они, как и растения, принимают на себя злые чары. А они в свою очередь могут привести к потере сил и энергии.

Нельзя 24 июня играть на траве. Особенно от этой затеи нужно уберечь детей. Наши пращуры верили, что ночью злые духи собираются на полянах, устраивают шабаши, а затем делят землю между собой. После раздела на всех, кто посягает на их владения, они насылают ночные кошмары и болезни.

Если собираетесь в Варфоломеев день поработать, делайте это на совесть. Сегодня ни в коем случае нельзя делать что-то спустя рукава. На лодырей снизойдут финансовые трудности.

В Варфоломеев день не стоит хранить мелочь в карманах. Считается, что её звон привлечён в дом финансовые проблемы.

Народные приметы 24 июня

Звёзды ярко мерцают ночью – к ясному дню;

Вороны сидят на самых низких ветках? Значит, быть скоро дождю;

Скот гуляет у дома? Быть похолоданию;

Туман по полю стелется к хорошему урожаю грибов;