Народные приметы 23 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Петра и Павла Рябинников

23 сентября православная церковь вспоминает Святителей Петра и Павла. В народном календаре эта дата связана с рябиной. Наши предки верили, что в этот день она обладает особыми свойствами.

Что нельзя и что нужно делать в день Петра и Павла Рябинников? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 23 сентября

Считалось, что именно сегодня, после первых заморозков, рябина становится сладкой. Съесть сладкую ягоду 23 сентября – к удаче.

Традиционно в этот день хозяйки заготавливали рябину впрок: варили из неё компоты, сушили ягоды, делали квас и настойки.

Ветви рябины вешали над кроватью, так как считали её борцом с плохими снами. Сами ягоды раскладывали на подоконниках, так как они способны отпугивать от дома злые силы. Рябиновые листья под подушки клали супруги, планирующие завести ребёнка.

Сегодня ни в коем случае нельзя допускать беспорядок в доме. Иначе в семье всë пойдёт наперекосяк.

Не стоит 23 сентября принимать серьёзные решения. Они могут обернуться против вас.

На Петра и Павла запрещается плакать. Если же всё-таки пришлось пролить слёзы, глаза нужно вытереть платком и сжечь его в печи. В противном случае причин для слёз станет ещё больше.

Народные приметы 23 сентября

Богатый урожай рябины – к дождливой весне;

В лесах остались грибы – к тëплой зиме;