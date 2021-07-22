16.7 C
Рязань
Четверг, 22 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 23 июля: Что можно и что нельзя делать в день Антония

7info7
Народные приметы 23 июля: Что можно и что нельзя делать в день Антония
- Advertisement -

23 июля ранним утром надо пробежаться босиком по росе — год пройдёт без болезней.

Если девушка умоется росой — станет ещё красивее, а женщина сохранит молодость на ближайший год.

23 июля можно планировать и мечтать.  Зафиксируйте всё,что хотите воплотить в жизнь, на бумаге и проверьте через 6 месяцев.  Записанное должно исполнится.

Водоёмы в это время начинают покрываться ряской. Будьте внимательны. Есть риск неблагоприятных исходов в контактах с водой.

В этот день лучше устроить банный день.  Нельзя ходить в парикмахерскую и стричь волосы.

А вот для рыбаков день удачный. Клёв будет отменным.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]