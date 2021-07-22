Народные приметы 23 июля: Что можно и что нельзя делать в день Антония

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23 июля ранним утром надо пробежаться босиком по росе — год пройдёт без болезней.

Если девушка умоется росой — станет ещё красивее, а женщина сохранит молодость на ближайший год.

23 июля можно планировать и мечтать. Зафиксируйте всё,что хотите воплотить в жизнь, на бумаге и проверьте через 6 месяцев. Записанное должно исполнится.

Водоёмы в это время начинают покрываться ряской. Будьте внимательны. Есть риск неблагоприятных исходов в контактах с водой.

В этот день лучше устроить банный день. Нельзя ходить в парикмахерскую и стричь волосы.

А вот для рыбаков день удачный. Клёв будет отменным.