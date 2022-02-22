Народные приметы 23 февраля: что нельзя делать в день Прохора Весновея

23 февраля православные христиане вспоминают Прохора Печерского. Святой Прохор жил во времена правления князя Святополка. Чудесами прославился, когда на русскую землю напали половцы. Это повлекло разрушения и голод. Прохор научился делать хлеб из лебеды. В голодные годы Господь увеличил урожай травы, чтобы люди могли пропитаться. За это святого стали называть Лебедником.

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Ещё одно чудо связано с тем, что тогда на Руси катастрофически не хватало соли. По милости Божьей, Прохор обратил весь пепел в чистую соль и раздал нуждающимся.

В народе день памяти святого Прохора назвали Весновеем. Считалось, что на Прохора зима с весной встречается.

Что нельзя и нужно делать в день Прохора Весновея?

Мужчины 23 февраля, как правило, не работают. Все важные задачи и рабочие вопросы лучше отложить на другой день. Мужское дело 23 февраля не ладится, будь то ремонт, уборка и охота.

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Женщинам ни в коем случае нельзя дарить своим возлюбленным часы и ножи. Эти предметы – предвестники ссор и расставания.

Не стоит рассказывать чужим людям 23 февраля о своей семьей. В противном случае можно нарваться на дурной глаз.

Следуя ещё одной любопытной примете, нельзя есть рыбу и морепродукты. Они могут навлечь на человека болезнь.

Согласно старинным обычаям, нельзя играть сегодня свадьбу — к скорому расставанию молодожёнов.

Считается, что год 23 февраля поворачивается на весну. А, значит, наступает время обновления. На Прохора можно приступить к лечению заболеваний. Скорее всего, лечение пройдёт успешно.

Народные приметы 23 февраля

Вороны сидят на верхних ветвях деревьев – к снегопаду;

Лошадь легла на землю – к потеплению;

С крыши падает снег? К хорошему урожаю хлеба летом;

Мороз на Прохора – к скудному на урожай лету.

Именины 23 февраля

23 февраля отмечают именины Аркадий, Порфирий, Прохор, Марк, Иван, Геннадий, Василий, Анна, Валентина, Галина. Рождённые 23 февраля сочетают в себе эмоциональность и чувствительность. Могут интересоваться магией и оккультизмом и вместе с тем — реализовываются в науке. Часто эти люди перегружают себя работой.

Знак зодиака — Рыбы;

Планета — Нептун;

Камень — Нефрит.

Толкование снов 23 февраля

Сон на 23 февраля может быть интересным, насыщенным событиями, интригующим. Но не стоит обращать на него внимание. Скорее всего, всё увиденное — пустое.