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Четверг, 22 апреля, 2021
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Народные приметы 23 апреля: что нельзя и что можно делать в Терентьев день

7info7
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23 апреля – Терентьев день. Такое название он носит в связи с тем, что представители духовенства чтут память преподобномученика Терентия.

В народе также этот день называли Днём солнцезахода. Какие традиции связаны с ним и что, по мнению предков, можно и нельзя делать на Терентия.

Что нельзя и что можно делать в Терентьев день

Народные приметы гласят, что в этот день нельзя делать предложение руки и сердца, а также свататься. Брак, согласие на который было дано 23 апреля, обречён на разлад. В семье будут постоянные ссоры и конфликты. Не исключены недопонимания и измены.

Не стоит в этот день петь и танцевать, закатывать шумные пирушки. Не стоит весело отмечать дни рождения. Торжество лучше перенести на другую дату.

Чтобы не провести весь год в злобе и вражде с близкими, запрещается ругаться, критиковать и оскорблять окружающих.

А ещё не стоит в этот день есть горячую пищу до полудня. Если ослушаться завета предков, можно ненароком стать свидетелем серьёзного конфликта. На вас ляжет ответственность помирить двух врагов, а это задача не из лёгких.

Целовать ребёнка, которому ещё не исполнилось пять лет, нельзя всем, кроме его матери. Даже отец может своим поцелуем забрать у малыша его энергию и силы.

Согрешившая женщина в этот день обязательно должна покаяться супругу в измене. Это необходимо сделать максимально искренне, с главной целью наладить отношения со второй половинкой и восстановить мир в семье.

Чтобы привлечь в дом добрых людей, необходимо обязательно 23 апреля помыть полы, постирать вещи и полить комнатные цветы. Перед сном необходимо перед входной дверью зажечь свечи, они помогут очистить помещение от негатива, который накопился за последнее время.

Народные приметы 23 апреля

  • Красное солнце в туманной дымке или в голубых и розовых маревах сулит урожай хлеба.
  • Если солнце из-за горы выкатилось и как на ладонь на землю легко, значит, придется перепахивать и сеять заново.
  • Ясное небесное светило – придется перепахивать озимое поле и досевать яровые.
  • Утром туман – жди дождя.
  • Если появились сережки на орешнике, не жди больше морозов.
  • Сон с 22 на 23 апреля не исполнится, однако лучше никому о нем не говорить.

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