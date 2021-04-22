Народные приметы 23 апреля: что нельзя и что можно делать в Терентьев день

- Advertisement -

23 апреля – Терентьев день. Такое название он носит в связи с тем, что представители духовенства чтут память преподобномученика Терентия.

В народе также этот день называли Днём солнцезахода. Какие традиции связаны с ним и что, по мнению предков, можно и нельзя делать на Терентия.

Что нельзя и что можно делать в Терентьев день

Народные приметы гласят, что в этот день нельзя делать предложение руки и сердца, а также свататься. Брак, согласие на который было дано 23 апреля, обречён на разлад. В семье будут постоянные ссоры и конфликты. Не исключены недопонимания и измены.

Не стоит в этот день петь и танцевать, закатывать шумные пирушки. Не стоит весело отмечать дни рождения. Торжество лучше перенести на другую дату.

Чтобы не провести весь год в злобе и вражде с близкими, запрещается ругаться, критиковать и оскорблять окружающих.

А ещё не стоит в этот день есть горячую пищу до полудня. Если ослушаться завета предков, можно ненароком стать свидетелем серьёзного конфликта. На вас ляжет ответственность помирить двух врагов, а это задача не из лёгких.

Целовать ребёнка, которому ещё не исполнилось пять лет, нельзя всем, кроме его матери. Даже отец может своим поцелуем забрать у малыша его энергию и силы.

Согрешившая женщина в этот день обязательно должна покаяться супругу в измене. Это необходимо сделать максимально искренне, с главной целью наладить отношения со второй половинкой и восстановить мир в семье.

Чтобы привлечь в дом добрых людей, необходимо обязательно 23 апреля помыть полы, постирать вещи и полить комнатные цветы. Перед сном необходимо перед входной дверью зажечь свечи, они помогут очистить помещение от негатива, который накопился за последнее время.

Народные приметы 23 апреля

Красное солнце в туманной дымке или в голубых и розовых маревах сулит урожай хлеба.

Если солнце из-за горы выкатилось и как на ладонь на землю легко, значит, придется перепахивать и сеять заново.

Ясное небесное светило – придется перепахивать озимое поле и досевать яровые.

Утром туман – жди дождя.

Если появились сережки на орешнике, не жди больше морозов.