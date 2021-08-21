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Суббота, 21 августа, 2021
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Народные приметы 22 августа: что нельзя и что нужно делать в Матфеев день

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Народные приметы 22 августа: что нельзя и что нужно делать в Матфеев день

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22 августа в народном календаре отмечен как Матфеев день. Православные христиане чтят сегодня преподобного Матфея. Наши предки верили, что именно на Матфея змеи заползают в хлева и присасываются к вымени коров. В связи с этим у дня было ещё одно название – змеесос.

К каким приметам стоит прислушаться 22 августа? Что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать?

Традиции и запреты Матфеева дня

Этот день благоприятен для приготовления блюд из молока. В древности на Матфея изготавливали творог, сметану и сыры. Считалось, что благополучие в дом приносят оладьи и блины. Все хозяйки старались накормить ими не только своих домочадцев, но и соседей, а также прохожих. Наши предки верили: эти угощения приносят плодородие и достаток.

Сегодня ни в коем случае нельзя хвастаться перед знакомыми. Иначе можно лишиться того, что есть. Не стоит также сегодня ссориться, иначе есть риск потерять хорошие отношения с близкими людьми.

Наши предки никогда не выгоняли на Матфеев день животных на улицу. Считалось, что это крайне неудачная идея – животное могло подцепить хворь и в скором времени умереть.

22 августа не надо надевать металлические украшения. Они отпугнут от вас удачу.

А ещё запрещается смотреть на луну. На Матфея она, якобы, несёт несчастье. Хорошей приметой, кстати, являлось наступление холодов и пасмурная погода.

Народные приметы 22 августа

  • Ночь ясная, и нет росы? Следующий день будет дождливый;
  • Рыба перестала клевать к сильному похолоданию;
  • Жабы и лягушки кричат на прудах и болотах — к затяжному дождю;
  • Уж выполз на дорогу — к сухому началу осени;
  • Вороны каркают у дома — к беде.

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