Народные приметы 21 сентября: что нельзя и что нужно делать в Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православные христиане отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Как и любое другое церковное торжество, этот день наши предки связывали с различными традициями и запретами.

К каким из них стоит прислушаться? На какие приметы необходимо обратить внимание? Что нельзя и что нужно делать в этот день?

Традиции и запреты 21 сентября

Существует запрет на уборку и рукоделие на Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что успехом эти дела не увенчаются. Так что по возможности лучше отложить их на другой день.

Женщинам сегодня стоит проявлять особое великодушие. Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся в деньгах и еде. Считается, что представительницы слабого пола, которые помогают на Рождество Богородицы, будут вознаграждены свыше.

На Рождество Богородицы традиционно пекут хлеб. Он символизирует тело Господне. Резать его ножом — большой грех, можно накликать на себя большие неприятности. Хлеб лучше разломать руками. Также нельзя смахивать хлебные крошки, лучше собрать их в ладонь и отдать скоту.

Чтобы избавить себя и свою семью от влияния тёмных сил и сглаза, необходимо выбросить старые вещи.

Сегодняшние сны отражают ваше внутреннее состояние. Если вам снится светлый и добрый сон, значит, в жизни вы идёте по правильному пути. Если вы видите что-то мрачное и тёмное — на жизненном пути может возникнуть большая опасность.

Народные приметы 21 сентября

Чем больше шелухи на луке, тем холоднее будет зима;