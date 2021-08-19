18.6 C
Рязань
Четверг, 19 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 20 августа: что нельзя и что нужно делать в этот день

7info7
Народные приметы 20 августа: что нельзя и что нужно делать в этот день
- Advertisement -

20 августа наши предки традиционно начинали прощание с летом. Для этого дня существовало много заветов и ритуалов, которым обязательно следовали. Ведь считалось: если лето щедро и с размахом проводить, следующее даст много тепла и богатый урожай. Есть у этого дня и название – Пимены-Марины (в честь православных святых).

Традиции и запреты 20 августа

После 20 августа нельзя гулять по ночам. Считалось, что власть над тëмным временем суток берёт осень. А она несëт в себе болезни.

Традиционно в это время хозяйки готовили пироги с малиной. Так они закрывали сезон этих ягод. Если съесть 20 августа малиновое варенье – год будешь здоров.

На Пимены-Марины обязательно помогайте болящим. Сочувствие и неравнодушие вернётся бумерангом в вашу жизнь.

Считалось, что сегодня к отлëту готовятся аисты. Если увидеть аиста в небе – это к долгой жизни.

Народные приметы 20 августа

  • На Пимены-Марины нет в лесу малины. Если в лес пойдëшь – попадёшь;
  • Если пауки покидают паутину, погода ухудшится;
  • Вода пенится в водоëмах – к сильному дождю;
  • Петухи поют до первых звёзд? Быть погоде ясной и солнечной.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]