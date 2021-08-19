Народные приметы 20 августа: что нельзя и что нужно делать в этот день

- Advertisement -

20 августа наши предки традиционно начинали прощание с летом. Для этого дня существовало много заветов и ритуалов, которым обязательно следовали. Ведь считалось: если лето щедро и с размахом проводить, следующее даст много тепла и богатый урожай. Есть у этого дня и название – Пимены-Марины (в честь православных святых).

Традиции и запреты 20 августа

После 20 августа нельзя гулять по ночам. Считалось, что власть над тëмным временем суток берёт осень. А она несëт в себе болезни.

Традиционно в это время хозяйки готовили пироги с малиной. Так они закрывали сезон этих ягод. Если съесть 20 августа малиновое варенье – год будешь здоров.

На Пимены-Марины обязательно помогайте болящим. Сочувствие и неравнодушие вернётся бумерангом в вашу жизнь.

Считалось, что сегодня к отлëту готовятся аисты. Если увидеть аиста в небе – это к долгой жизни.

Народные приметы 20 августа

На Пимены-Марины нет в лесу малины. Если в лес пойдëшь – попадёшь;

Если пауки покидают паутину, погода ухудшится;

Вода пенится в водоëмах – к сильному дождю;