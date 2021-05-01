Народные приметы 2 мая: что нельзя и что можно делать в день Иоанна-Ветхопещерника

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2 мая в народе отмечали день Иоанна-Ветхопещерника. Много традиций существует для этого дня и много примет. К каким из них лучше прислушаться? Что можно и что нельзя делать в эту дату?

Что можно и что нельзя делать в день Иоанна-Ветхопещерника?

На Руси в этот день особенно почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью приобретает она целебные свойства. Правильно в этот день умыться с утра холодной водой из колодца, напоить ей детей, пожилых членов семьи и скот. Это сулило здоровье и достаток в семье.

Славили в этот день наши предки лён. Льняные вещи необходимо выносить на улицу, чтобы они напитались энергией солнца и приносили в дом уют и семейное благополучие. А ещё стоит носить в этот день платья и рубахи из льна. Считалось, что льняные вещи отпугивают злых духов и снимают заговоры.

Ветки берёз на Иоанна украшали рушниками. Девушки водили вокруг них хороводы, а в голову вплетали белые ленты. Считалось, что этот нехитрый обряд привлекает достойных женихов.

Никому не рассказывайте 2 мая о своих планах. Иначе они не сбудутся. Более того, на вашем жизненном пути появятся завистники и сплетники.

Народные приметы 2 мая

Цветёт осина — это к появлению в борах сморчков.

Если берёза до ольхи зеленеть начала, лето будет дождливым.