24.4 C
Рязань
Воскресенье, 1 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 2 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день

7info7
Народные приметы 2 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день
- Advertisement -

2 августа в средней полосе России прекращали купание в открытых водоёмах.
Примета дошла до наших дней. Люди старшего поколения придерживаются правила, заведённого много веков назад.

2 августа называют  — Ильин день. Мальчиков, рождённых сегодня, часто называют Ильёй.

Считается, что 2 августа лето переходит в осень.

Дождь в этот день — очень хороший знак. А его отсутствие — плохой. Могу быть пожары и засушливый август.

Домашних животных 2 августа нельзя выпускать на улицу без присмотра. С собаками гулять только на поводке, а кошек вообще лучше держать дома.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]