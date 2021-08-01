Народные приметы 2 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день

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2 августа в средней полосе России прекращали купание в открытых водоёмах.

Примета дошла до наших дней. Люди старшего поколения придерживаются правила, заведённого много веков назад.

2 августа называют — Ильин день. Мальчиков, рождённых сегодня, часто называют Ильёй.

Считается, что 2 августа лето переходит в осень.

Дождь в этот день — очень хороший знак. А его отсутствие — плохой. Могу быть пожары и засушливый август.

Домашних животных 2 августа нельзя выпускать на улицу без присмотра. С собаками гулять только на поводке, а кошек вообще лучше держать дома.