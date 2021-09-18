Народные приметы 19 сентября: что нельзя и что нужно делать в Михайлов день

19 сентября православная церковь вспоминает чудеса, связанные с явлением архангела Михаила. А для наших предков этот день считался рубежом первых заморозков.

Что нельзя и что нужно делать на Михайлово чудо? Какие приметы помогут предсказать судьбу?

Традиции и запреты 19 сентября

На Михайлов день категорически запрещено работать. Это один из важных православных праздников, провести его стоит в храме и в окружении родных.

Запрещается пить алкоголь. Тот, кто ослушается запрета, попадёт в беду.

Нельзя на ночь оставлять воду в вëдрах. Заморозки, которые могут случиться в ночь на Михаила, сделают её непригодной для питья.

Сегодня подходящий день для того чтобы помириться тем, кто в ссоре. Считается, что если человек переступит через себя и простит обидчику неправильные слова и поступки, ему простятся небесами грехи.

Если съесть ягоду рябины с дерева утром на Михайлово чудо, всю зиму не будет проблем со здоровьем.

Народные приметы 19 сентября

В лесах по-прежнему много грибов – к снежной зиме;

Берëзовые листья пожелтели – к раннему снегу:

Заморозки в ночь на 19 сентября предвещают морозный декабрь;