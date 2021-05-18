Народные приметы 19 мая: что нельзя и что можно делать в день Иова-горошника

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«Сею, сею горох, уродится он крупным и белым, старым бабам на потеху, молодым на веселье». С такими словами выходили наши предки в поле. Не случайно 19 мая в народном календаре носит название Иова-горошника. С одной стороны, это отсылка к огородным работам, которые было принято проводить именно сегодня. А с другой – к почитанию церковью преподобного Иова.

На Иова-горошника существует много примет и обычаев, к которым стоит прислушиваться и которые наши пращуры велели соблюдать. Например, считалось, что в этот день никому нельзя предлагать работу. Человек будет халтурно делать своё дело. А ещё нельзя отвлекать от дел других, это приведёт к неприятному конфликту.

Что можно и что нельзя делать 19 мая?

Нельзя в этот день сеять ранним утром горох. Считалось, что с него не будет урожая.

Не стоит на Иова-горошника ходить босиком по траве без цели. В этот день роса приобретает магические свойства, так что с особым трепетом нужно относиться к ней. Например, есть ритуал для девушек, которые хотят найти женихов. Росу 19 мая нужно собрать в полотенце, прошептать своё имя и повесить его сушиться на изгородь.

Не стоит на Иова-горошника ссориться и кофликтовать с родными и близкими. Маленькая ссора может закончиться большим скандалом.

Запрещено в этот день без дела, попусту валяться на кровати. Проведите день в полезном труде, ваши старания ознаменует большой успех.

Народные приметы 19 мая

Туман в этот день предвещает малооблачную погоду;

Большая роса на траве – жди урожай огурцов;

Пузыри на воде во время дождя стали ещё больше? Быть лету дождливым;

Осы строят гнёзда в закрытых местах? Лето будет ненастным;

У клёна сок капает из обломанных веток – это к ясной погоде и тёплым денькам;

Сколько в этот день птиц увидел в небе – столько будет хороших новостей.