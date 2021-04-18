Народные приметы 19 апреля: что нельзя и что можно делать в День Евтихия

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19 апреля православные христиане чтут память преподобного Евтихия. От Господа Евтихий получил дар исцеления. Всю свою жизнь он помогал женщинам, которые не могли забеременеть. Лечил Евтихий каждую бесплодную, которая обращалась к нему за помощью.

В этот день наши предки особенно внимательно следили за знаками природы и боялись разгневать своими поступками небеса. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать?

В этот день запрещалось гнуть берёзовые и яблоневые ветки. В противном случае суждено было оказаться в ситуации, когда придётся идти против своей воли или же действовать не по совести.

Согласно приметам, в этот день нельзя печь пироги с любой начинкой, кроме яблочной и гороховой. Есть поверье, что яблоки в этот день придают силу и уверенность в себе, тогда как горох помогает женщинам быстрее забеременеть. Другие начинки могут, наоборот, «украсть» позитивную энергию. Как итог – слабость, апатия и усталость.

Беременным в этом день запрещали ходить с распущенными волосами. Наши предки считали, что если нарушить этот завет, роды будут тяжёлыми и длительными.

Народные приметы 19 апреля

Утки гнездятся там, где много воды, – жди засухи летом;

Если день солнечный, и ветра нет, то хорошо уродятся яровые;

Утром туман – вестник сухой погоды;

Ветер если сильный, хорошего урожая можно не ждать.