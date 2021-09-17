Народные приметы 18 сентября: что нельзя и что нужно делать в Кумохин день

18 сентября христиане вспоминают Захария и его жену Елисавету. Они – родители пророка Иоанна, Крестителя Господня. Захарии и Елисавете молятся пары, которые хотят ребёнка. Также считается, что святые покровительствуют беременным женщинам.

В народном календаре этот день называют Кумохиным. Считалось, что из леса в этот день выходит злая ведьма, оборачивается в старуху-странницу и нападает на молодых девушек в деревнях.

Что нельзя и что нужно делать, чтобы не разгневать её 18 сентября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 18 сентября

В Кумохин день нужно обязательно убраться дома и сходить в баню. Считалось, что чистота телесная и духовная поможет справиться с нечистой силой, которая наровит посягнуть на жилище и семью.

Девушки традиционно гадали на женихов в Кумохин день. Также если загадать желание над святой водой, оно обязательно сбудется.

Сегодня нельзя давать обещания, которые не можешь исполнить.

Из дома 18 сентября необходимо выкинуть ненужные вещи, чтобы избавиться от негатива.

Не стоит на Кумоху распускать девушкам волосы. Наши предки верили, что ведьма может уцепиться за них и утащить в царство мёртвых.

Народные приметы 18 сентября

Если 18 сентября тепло, то и зима будет тёплой;

Много рябины к обильным снегопадам;

Гром гремит – к хорошему урожаю озимых;

Ворона каркает над трубой – к сильному похолоданию;