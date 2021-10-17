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Воскресенье, 17 октября, 2021
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Народные приметы 18 октября: что нельзя делать в Харитинин день

7info7

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18 октября представители духовенства вспоминают мученицу Харитину. В народной традиции этот день назвали в честь святой. По нему предсказывали погоду на ближайшее будущее, женщины в эту дату начинали ткать холстину. Её считали мощнейшим оберегом, защищающим от сглаза.

Что нельзя и что нужно делать в Харитинин день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 18 октября

После нескольких дней запрета на работу крестьяне выходили в поле и на огороды. Необходимо подготовить землю к продолжительным снегопадам.

Девушки на Харитину собирались на посиделки. Как правило, они вышивали, ткали и напевали особые обрядовые песни. Считалось, что с помощью них можно заговорить болезни у родственников.

18 октября нельзя надевать новую одежду. Особенно если человек собирается на важную встречу или в путешествие. Так можно отпугнуть удачу.

Народные приметы 18 октября

  • Если вороны и галки вьются в воздухе, ожидается снег;
  • Если до Харитины ни разу не выпадал снег, зима будет тёплой и сырой;
  • Дуб до сих пор не сбросил листья – к суровой зиме.

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