Народные приметы 18 октября: что нельзя делать в Харитинин день

18 октября представители духовенства вспоминают мученицу Харитину. В народной традиции этот день назвали в честь святой. По нему предсказывали погоду на ближайшее будущее, женщины в эту дату начинали ткать холстину. Её считали мощнейшим оберегом, защищающим от сглаза.

Что нельзя и что нужно делать в Харитинин день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 18 октября

После нескольких дней запрета на работу крестьяне выходили в поле и на огороды. Необходимо подготовить землю к продолжительным снегопадам.

Девушки на Харитину собирались на посиделки. Как правило, они вышивали, ткали и напевали особые обрядовые песни. Считалось, что с помощью них можно заговорить болезни у родственников.

18 октября нельзя надевать новую одежду. Особенно если человек собирается на важную встречу или в путешествие. Так можно отпугнуть удачу.

Народные приметы 18 октября

Если вороны и галки вьются в воздухе, ожидается снег;

Если до Харитины ни разу не выпадал снег, зима будет тёплой и сырой;