Народные приметы 18 октября: что нельзя делать в Харитинин день

18 октября представители духовенства вспоминают мученицу Харитину. В народной традиции этот день назвали в честь святой. По нему предсказывали погоду на ближайшее будущее, женщины в эту дату начинали ткать холстину. Её считали мощнейшим оберегом, защищающим от сглаза.
Что нельзя и что нужно делать в Харитинин день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 18 октября
После нескольких дней запрета на работу крестьяне выходили в поле и на огороды. Необходимо подготовить землю к продолжительным снегопадам.
Девушки на Харитину собирались на посиделки. Как правило, они вышивали, ткали и напевали особые обрядовые песни. Считалось, что с помощью них можно заговорить болезни у родственников.
18 октября нельзя надевать новую одежду. Особенно если человек собирается на важную встречу или в путешествие. Так можно отпугнуть удачу.
Народные приметы 18 октября
- Если вороны и галки вьются в воздухе, ожидается снег;
- Если до Харитины ни разу не выпадал снег, зима будет тёплой и сырой;
- Дуб до сих пор не сбросил листья – к суровой зиме.