Народные приметы 17 марта: что нельзя и что можно делать Герасима Грачевника

17 марта православные христиане вспоминают святого Герасима. Преподобный Герасим родился в Ликии, на территории современной Турции. Юношей он принял решение стать монахом. После скитаний у реки Иордан он основал монастырь, где царили строгие правила: послушники должны были придерживаться строжайшего поста и нескончаемо молиться.

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В житии святого упоминается удивительный случай. Однажды во время уединенной молитвы в пустыне святой увидел хромающего льва. Герасим излечил животное и приручил. До конца жизни лев сопровождал его в на любом пути и в любом начинании.

В народном календаре 17 марта – день Герасима Грачевника. Такое название появилось не случайно: наши предки верили, что сегодня с юга начинают возвращаться грачи.

Что нельзя и нужно делать в день Герасима Грачевника? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 17 марта

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Сегодня необходимо выбросить старую обувь. По поверьям наших пращуров, в ней заводится нечистая сила и всячески вредит обитателям дома. В связи с этим не стоит надевать изношенную обувь – можно подхватить неприятную болезнь.

17 марта не стоит отправляться в длительное путешествие. Скорее всего, оно обернётся несчастьем. Короткие поездки тоже лучше отложить на другой день.

На Герасима Грачевника не забудьте прибраться дома. Чистота и порядок привлекут в вашу жизнь радость и семейное благополучие.

Влюбленные не должны сегодня признаваться в своих чувствах – они будут безответными. Лучше отложите признание на следующий день.

17 марта наши предки традиционно наблюдали за прилётом грачей. Если птицы уже начинали поиски гнёзд, весна наступит совсем скоро, а лето будет погожим и солнечным. Если же птицы не вернулись – жди затяжных холодов и дождливого лета.

Народные приметы 17 марта

Грачи прилетели на старые гнёзда – сильного половодья не жди. Если же начали строить новые, вода поднимется сильно;

Ясная и солнечная погода сулит урожай ягод;

Звёзды ярко сияют в ночь на 17 марта – к теплу.

Именины 17 марта отмечают Георгий, Павел, Герасим, Яков, Григорий, Александр, Даниил, Вячеслав, Василий.

Рождённые 17 марта с радостью отдаются поискам новых приключений, особенно если они позволяют им выразить свою общественную позицию. Без такого социального вовлечения эти люди постепенно становятся все более и более изолированными от мира.

Сны в ночь на 17 марта часто являются вещими. Они полны символизмом и ценной информацией. Сновидение укажет на существующие проблемы или приоткроет завесу будущего.