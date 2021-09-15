Народные приметы 16 сентября: что нельзя и что нужно делать в Домнин день

В народном календаре 16 сентября – Домнин день. В эту дату наши предки старались завершить уборку в домах, сараях, в подсобных помещениях и на огородах. В доме особое внимание уделялось сеням, ведь считалось, это именно там в пыли и паутине по углам живëт нечисть.
Какие запреты существуют для Домниного дня? Какие традиции важно знать? К каким приметам в этот день необходимо прислушаться?
Традиции и запреты 16 сентября
Если сжечь сегодня ненужный хлам, совсем скоро в вашу жизнь придут достаток и благополучие. Ненужные, но хорошие по качеству вещи выкидывать и сжигать не спешите. Отдайте их нуждающимся.
В Домнин день нельзя оставлять на столе объедки и крошки. Ими могут полакомиться злые духи, и тогда из дома уйдут счастье и мир.
Молодым девушках без надобности не стоит смотреть в зеркало 16 сентября. Иначе могут начаться проблемы с кожей.
Если с вами во сне говорили ваши покойные родственники, обязательно вспомните их слова. Скорее всего, в них будут важные наставления.
Собранные сегодня в лесу ветви рябины защитят дом от сглаза.
Народные приметы 16 сентября
- Гром гремит – к тëплой зиме;
- Много грибов в лесу – много будет снега в декабре;
- Если начинаются заморозки, значит, будущая весна огорчит холодами;
- На трубой каркает ворона – начнётся затяжное ненастье;
- В полях сильных ветер предвещает хороший урожай гречихи, пшеницы и ячменя в следующем году.