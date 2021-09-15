Народные приметы 16 сентября: что нельзя и что нужно делать в Домнин день

В народном календаре 16 сентября – Домнин день. В эту дату наши предки старались завершить уборку в домах, сараях, в подсобных помещениях и на огородах. В доме особое внимание уделялось сеням, ведь считалось, это именно там в пыли и паутине по углам живëт нечисть.

Какие запреты существуют для Домниного дня? Какие традиции важно знать? К каким приметам в этот день необходимо прислушаться?

Традиции и запреты 16 сентября

Если сжечь сегодня ненужный хлам, совсем скоро в вашу жизнь придут достаток и благополучие. Ненужные, но хорошие по качеству вещи выкидывать и сжигать не спешите. Отдайте их нуждающимся.

В Домнин день нельзя оставлять на столе объедки и крошки. Ими могут полакомиться злые духи, и тогда из дома уйдут счастье и мир.

Молодым девушках без надобности не стоит смотреть в зеркало 16 сентября. Иначе могут начаться проблемы с кожей.

Если с вами во сне говорили ваши покойные родственники, обязательно вспомните их слова. Скорее всего, в них будут важные наставления.

Собранные сегодня в лесу ветви рябины защитят дом от сглаза.

Народные приметы 16 сентября

Гром гремит – к тëплой зиме;

Много грибов в лесу – много будет снега в декабре;

Если начинаются заморозки, значит, будущая весна огорчит холодами;

На трубой каркает ворона – начнётся затяжное ненастье;