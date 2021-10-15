Народные приметы 16 октября: что нельзя и что нужно делать в день Дениса Позимнего

16 октября православная церковь чтит память Дионисия Ареопагита. В народной традиции этот день носит названия Денис Позимний. Также его называют Денис Поздний.
Какие приметы существуют для этой даты? Что нельзя и что нужно делать 16 октября.
Традиции и запреты 16 октября
Сегодня нельзя совершать важные и крупные покупки. Наши предки верили, что они не принесут пользы и радости.
Следует забыть о физическом труде. Ремонт, уборку, дела на участке лучше перенести на другой день. 16 октября любая работа обернётся большими неприятностями.
Чтобы укрепить отношения с любимым человеком, на Дениса Позимнего нельзя произносить в личных разговорах слово «нет».
16 октября не стоит употреблять спиртные напитки, притрагиваться к табаку. Всё это может навредить вашему организиму.
Народные приметы 16 октября
- Если облака плывут низко, будет непогода;
- Вороны купаются в дождевых лужах – к беде;
- Если на Дениса Позднего пошёл снег, зима будет холодной;
- Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.
Люди, рождённые 16 октября
Те, кто родился 16 октября, по своей натуре дружелюбны и общительны. Они разбираются в людях и умеют чувствовать их души.
Кто празднует 16 октября именины, читайте в Instagram-аккаунте 7info.