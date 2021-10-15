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Пятница, 15 октября, 2021
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Народные приметы 16 октября: что нельзя и что нужно делать в день Дениса Позимнего

7info7

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16 октября православная церковь чтит память Дионисия Ареопагита. В народной традиции этот день носит названия Денис Позимний. Также его называют Денис Поздний.

Какие приметы существуют для этой даты? Что нельзя и что нужно делать 16 октября.

Традиции и запреты 16 октября

Сегодня нельзя совершать важные и крупные покупки. Наши предки верили, что они не принесут пользы и радости.

Следует забыть о физическом труде. Ремонт, уборку, дела на участке лучше перенести на другой день. 16 октября любая работа обернётся большими неприятностями.

Чтобы укрепить отношения с любимым человеком, на Дениса Позимнего нельзя произносить в личных разговорах слово «нет».

16 октября не стоит употреблять спиртные напитки, притрагиваться к табаку. Всё это может навредить вашему организиму.

Народные приметы 16 октября

  • Если облака плывут низко, будет непогода;
  • Вороны купаются в дождевых лужах – к беде;
  • Если на Дениса Позднего пошёл снег, зима будет холодной;
  • Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.

Люди, рождённые 16 октября

Те, кто родился 16 октября, по своей натуре дружелюбны и общительны.  Они разбираются в людях и умеют чувствовать их души.

Кто празднует 16 октября именины, читайте в Instagram-аккаунте 7info.

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