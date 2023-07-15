Народные приметы 16 июля: что нельзя делать в народный праздник Маков день

16 июля в народе именуют Маковым днем. В этот день сеяли семена этого удивительного цветка, воспетого в легендах и мифах, обладающего магическими свойствами.

В этот день нельзя начинать новые дела. Стоит прожить этот день в традиционном режиме. Отказаться от употребления алкоголя.

А вот если вы напечете пирогов и раздадите их друзьям, то удача улыбнется непременно. Ни в коем случае не занимайтесь в этот день пересадкой комнатных цветов – они засохнут и завянут в новых условиях.

Наблюдайте за животными. Их повадки расскажут вам о том, как будет устроена ваша жизнь в ближайшее время. Активизировались комары – к теплу, собака катается по земле и отказывается от еды — к ненастью, лошадь храпит – к несчастью, а фыркает – к теплу.

Рождённые в этот день люди будут трудолюбивыми. Если 16 июля девушка съест пирог с маком, то вскоре забеременеет.

Зерна мака, собранные в этот день обладают волшебной силой. Для защиты от сглаза ими можно посыпать что угодно, в том числе выпечку.