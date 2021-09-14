Народные приметы 15 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Мамонтия-Овчарника

15 сентября в народном календаре отмечен день Мамонтия-Овчарника. На Руси христианского мученика Маманта считали покровителем овец. В эту дату наши предки выходили на уборку сараев и загонов, где жили овцы и козы. Помещения мыли, окуривали ладаном и утепляли мхом. Считалось, что этот ритуал может избавить от падежа скотины.

Что ещё нужно сделать в этот день? Что делать нельзя? К каким приметам лучше прислушаться?

Традиции и запреты 15 сентября

Овец и коз сегодня нужно выгонять на пастбище только днём. Если это сделать утром, на скот можно накликать большую беду.

На Мамонтия собирают поздний картофель. Людям, страдающим ревматизмом, в этот день нужно класть в карманы картофелины, чтобы избавиться от недуга.

Сегодня стоит воздержаться от походов по магазинам. Обновки и покупки вряд ли принесут вам радость. Да и есть риск остаться обманутым.

Если начинать на Овчарника новые дела, скорее всего, успехом они не увенчаются.

Хозяйки в этот день стирали шторы и окуривали окна ладаном. Считалось, что это защищает жилище от нечистой силы.

Народные приметы 15 сентября

Если день ясный, то зима будет тёплой;

Если закат ало-красный, быть ночью заморозкам;

Сильный дождь – к засушливому лету на будущий год;