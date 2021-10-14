Народные приметы 15 октября: что нельзя и что нужно делать в Куприянов день

15 октября православная церковь вспоминает святых Киприана и Иустину. В народе их часто называют Куприян и Устинья. Наши предки верили: святые могут уберечь от злых духов, опасных чар и сглаза. Со специальными молитвами мужчины обращались к Куприяну, а женщины к Устинье. Просили защиты, благополучия и душевного спокойствия.

Для 15 октября существует много традиций и запретов. Несколько примет помогут предсказать жизнь и судьбу.

Традиции и запреты 15 октября

На следующий день после Покрова начинаются холода. Зная об этом, наши предки приступали к посеву чеснока и зелени. Особенно удачным временем для осенних работ на участке считается именно Куприянов день.

В других делах этот день сложиться может крайней неудачно. А всё из-за торжествующих злых сил. Чтобы не навлечь на себя беду, люди 15 октября не берут деньги в долг, не начинают новые дела, не отправляются в путешествия.

Не стоит подбирать с земли монетки. Они могут нести в себе негативную энергетику и навлекать порчу.

Если вдруг на Куприянов день вам приходится пойти в лес, лучше не делать этого в одиночку. Возьмите с собой более старшего члена семьи.

Народные приметы 15 октября

Если на Куприяна и Устинью весь день ливень, зима будет холодной;

Тëплая безветренная погода сулит ночные заморозки;

Если скот, выпущенный на пастбище, уходит к дому, скоро выпадет снег;

Куры чистят перья и хохлятся – к скорым снегопадам;

Ворона каркает у трубы? Ждите плохих новостей.

Родившиеся 15 октября

Те, кто родился 15 октября, справедливы. Из них получаются хорошие блюстители порядка и хранители домашнего очага.

Именины: Андрей, Борис, Георгий, Иван, Яков, Анна.