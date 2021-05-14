Народные приметы 15 мая: что нельзя и что можно делать в день Бориса и Глеба

- Advertisement -

15 мая православные христиане вспоминают благоверных князей-старотерпцев Бориса и Глеба. Они понесли мученическую смерть от рук своего старшего брата Святополка. В народе этот день называли «соловьиным». Считалось, что именно сегодня начинают петь эти прекрасные вестники весны. Особый смысл 15 мая имел для купцов и торговцев. Считалось, что это их день, и его называли «барыш-днём».

С особым уважением и почитанием относились наши предки к святым Борису и Глебу. Поэтому в народе для этого дня сохранилось много традиций и запретов, которые дошли до сегодняшнего дня. Кстати, связаны они в основном с финансами.

Что нельзя и что можно делать в день Бориса и Глеба? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 15 мая

После масштабной ярмарки, которую зачастую проводили наши предки на Бориса и Глеба, нельзя запираться по домам. Тем, кто что-то продал и получил хороший доход, обязательно нужно было устроить пышное застолье и посадить за стол самых бедных и тех, кто нуждается в заботе и внимание. Считалось, что чем больше ты отдашь, тем больше богатства получишь в дальнейшем.

А вот тратить все деньги в этот день точно не стоит. Позаботьтесь, чтобы хоть что-то осталось в кошельке. Ведь в противном случае финансовые неприятности будут преследовать вас целый год.

Не пересчитывайте деньги на ночь. Это может обернуться для вас полной нищетой. Все наличные деньги заверните в плотную ткань и уберите в укромное место. Если верить приметам, этот ритуал даст задел для хорошего заработка и финансовой стабильности.

Лучше избавиться от всего ненужного из кошелька. Вы должны навести порядок в своем кошельке, тогда порядок будет и в жизни, и в мыслях.

Выигранные в этот день деньги не стоит оставлять у себя. Лучше отдайте их нуждающимся или пустите на благотворительность.

После ухода гостей из дома ни в коем случае не подметайте от центра комнаты к дверям. Если так сделать, то деньги уйдут вместе с теми, кто приходил к вам.

А ещё не забывайте о домовом в этот день. Накормите его сытной кашей, её поставьте обязательно в угол.

Народные приметы 15 мая

Грозовые облака сгущаются и наводят ужас? Быть плохой погоде долго;

Солнце греет сильно – погода до конца мая будет хорошая;

Если день тёплый, и птицы задорно щебечут, быть урожаю зерна хорошим;

Услышали, как вороны каркают, это не к добру