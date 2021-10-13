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Среда, 13 октября, 2021
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Народные приметы 14 октября: что нельзя и что нужно делать на Покров Пресвятой Богородицы

7info7

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14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. С ним связано много традиций и поверий, которые дошли до наших дней.

Что нельзя и что нужно делать 14 октября? Какие приметы помогут предсказать судьбу на ближайшее будущее?

Традиции и запреты 14 октября

14 октября запрещается работать как физически, так и умственно. Те, кто проигнорирует этот запрет, навлекут на себя огромные беды и горести.

Девушкам в этот день запрещается заниматься рукоделием. Безобидное хобби может привести к тому, что в жизни появится много проблем.

Если на Покров попросить или дать взаймы, деньги вовсе уйдут из вашей жизни.

Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести её с собой домой. Её свет убережёт жилище от потрясений.

Сегодня стоит угостить всех нуждающихся блинами или пирогами. Хозяйки заранее готовили различные угощения. Для начинки использовали фрукты и овощи нового урожая. Помните, что добро и участие в этот день обязательно вернуться к вам в двойном размере.

А вот любителям охоты и рыбалки стоит отказаться на день от своих увлечений. Поход на реку или в лес может закончиться плачевно.

Нельзя на Покров отказывать сватам. Иначе девушка ещё три года не выйдет замуж.

Народные приметы 14 октября

  • Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной;
  • Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;
  • Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день;
  • Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной;
  • Дождливый день на Покров — дождливым будет плохо.

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