Народные приметы 14 мая: что нельзя и что можно делать в день Еремея-запрягальника

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14 мая в славянском народном календаре отмечен как день Еремея-запрягальника. Много традиций и обрядов, связанных с этим днём, наши предки донесли до нас. Например, ранним утром запрещалось сеять на Еремея. В поле можно выходить только после обеда. В противном случае урожай не удастся.

О самых интересных традициях дня Еремея-запарягальника мы хотим рассказать и вам. Что нельзя и что можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в Еремеев день?

Не рекомендуется 14 мая давать кому-то в долг. И это касается не только денег, но и хлеба и зерна. Иначе ничего не вернётся вам взамен.

Нельзя в день Еремея-запрягальника лениться и бездельничать. Лентяям за их проступки будут ниспосланы плохой урожай летом и неудачи в работе. Не стоит откладывать дела на потом, а также мухлевать и создавать видимость работы. Трудитесь в полную силу, и тогда во всех делах в течение года вам будет сопутствовать успех.

14 мая запрещается злиться, грустить и тосковать. Старайтесь провести этот день в приятных эмоциях, весело и оптимистично. Обязательно сходите в гости или пригласите к себе друзей. Поговорите с родными и близкими по душам, вспомните радостные моменты жизни.

Сегодня нельзя кому-то рассказывать о своих плохих снах. Иначе случится так, что всё самое грустное и печальное из увиденного воплотится в жизнь.

Также не стоит в этот день ходить на рыбалку. А ещё не стоит употреблять в пищу рыбу. Согласно поверьям, от этого можно сильно заболеть.

Откажитесь от проведения финансовых переговоров. Положительный результат они не принесут.

Народные приметы 14 мая

Если день погожий, то урожай будет хороший;

Если погода плохая – лето будет пасмурным и дождливым, а урожай – скудным;

Тёплый ветер и тихая ночь с обилием звёзд на небосклоне – жди ветреное лето;

Вечером если роса появилась, следующий день будет ясный и погожий;