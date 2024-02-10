Народные приметы 14 февраля: как привлечь в жизнь любовь?

14 февраля православные христиане вспоминают мученика Трифона. Святой Трифон жил во Фригии, с детских лет был наделён чудотворными способностями. Существует поверье, что жителей родного города он спас от голода, когда там завелись вредные насекомые, погубили весь урожай. В период жестоких гонений на христиан его подвергли мучительной смерти.

В народном календаре 14 февраля – день Трифона Мышегона. Молодые девицы молись о женихах, ведь февраль – пора свадеб. А ещё гадали, каким будет будущий супруг.

Что нельзя и можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 14 февраля

В день Трифона Мышегона наши предки следили за птицами. К удаче увидеть синичек, к смерти близкого человека – ворона, к радости, веселью – сороку.

Женщины, мечтающие забеременеть, бросали в прорубь засушенные полевые цветы.

Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды, соблазны.

Крестьяне на Трифона заговаривали мышей, чтобы те не пробирались в амбары с зерном. Если грызуны начинали истреблять запасы, обязательно освящали помещение. А ещё с молитвой наши предки выходили на поля, чтобы урожай был большим.

Народные приметы 14 февраля

Если на Трифона много звёзд на небе, жди позднюю, дождливую весну;

Длинные сосульки – к длинному, богатому льну;

Если 14 февраля оттепель случилась, то в ближайшие дни мороза не случится;

К дождливой весне большой снегопад;

Мороз сулит поздние хлеба.

14 февраля именины отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Пётр. Не забудьте поздравить близких с этими именами с Днём ангела.

Сны в ночь на 14 февраля могут быть вещими, исполняются они на третий день. Важно обратить внимание не на содержание сна, а на его структуру. Красочный сон означает, что вы на верном пути. Пустой сон говорит о том, что нужно пересмотреть своё отношение ко многим вещам.