Суббота, 10 февраля, 2024

Народные приметы 14 февраля: как привлечь в жизнь любовь?

С давних пор в этот день молодые девицы молись о женихах, ведь февраль – пора свадеб. А ещё гадали, каким будет будущий супруг.

Павел Малков рассказал о создании единой системы поддержки участников СВО и их семей в Рязанской области

В Рязанской области стремятся создать единую систему поддержки участников...

Рязанские врачи ответили на вопросы членов семей участников СВО

Тематическая встреча состоялась в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина по инициативе регионального отделения «Единой России» и Комитета семей воинов Отечества Рязанской области.

Камерный оркестр выступил в рязанском Политехе

Артисты и руководитель оркестра Сергей Проскурин подарили педагогам и студентам большой музыкальный праздник.

Народные приметы 14 февраля: как привлечь в жизнь любовь?

Автор: 7info7

Опубликовано

14 февраля православные христиане вспоминают мученика Трифона. Святой Трифон жил во Фригии, с детских лет был наделён чудотворными способностями. Существует поверье, что жителей родного города он спас от голода, когда там завелись вредные насекомые, погубили весь урожай. В период жестоких гонений на христиан его подвергли мучительной смерти.

В народном календаре 14 февраля – день Трифона Мышегона. Молодые девицы молись о женихах, ведь февраль – пора свадеб. А ещё гадали, каким будет будущий супруг.

Что нельзя и можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 14 февраля

В день Трифона Мышегона наши предки следили за птицами. К удаче увидеть синичек, к смерти близкого человека – ворона, к радости, веселью – сороку.

Женщины, мечтающие забеременеть, бросали в прорубь засушенные полевые цветы.

Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды, соблазны.

Крестьяне на Трифона заговаривали мышей, чтобы те не пробирались в амбары с зерном. Если грызуны начинали истреблять запасы, обязательно освящали помещение. А ещё с молитвой наши предки выходили на поля, чтобы урожай был большим.

Народные приметы 14 февраля

  • Если на Трифона много звёзд на небе, жди позднюю, дождливую весну;
  • Длинные сосульки – к длинному, богатому льну;
  • Если 14 февраля оттепель случилась, то в ближайшие дни мороза не случится;
  • К дождливой весне большой снегопад;
  • Мороз сулит поздние хлеба.

14 февраля именины отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Пётр. Не забудьте поздравить близких с этими именами с Днём ангела.

Сны в ночь на 14 февраля могут быть вещими, исполняются они на третий день. Важно обратить внимание не на содержание сна, а на его структуру. Красочный сон означает, что вы на верном пути. Пустой сон говорит о том, что нужно пересмотреть своё отношение ко многим вещам.

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Павел Малков рассказал о создании единой системы поддержки участников СВО и их семей в Рязанской области

Рязанские врачи ответили на вопросы членов семей участников СВО

Камерный оркестр выступил в рязанском Политехе

Российская провидица указала на серьёзный недуг Владимира Зеленского

Павел Малков встретился с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

В ночь на 10 февраля в Рязанской области ожидается сильный мороз

Мощнейшая за пять лет вспышка на солнце обеспокоила учёных

Мэр Рязани предложил снизить льготные ставки по аренде помещений для семейного бизнеса

В Касимов приехал заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный

В Рязани голодные брошенные питбули в борьбе за еду загрызли одного из псов

Жителя Пителинского района будут судить за нападение на 11-летнюю девочку

Рязанца осудили на девять лет за покушение на убийство троих человек

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Павел Малков рассказал о создании единой системы поддержки участников СВО и их семей в Рязанской области

Власть
В Рязанской области стремятся создать единую систему поддержки участников...

Рязанские врачи ответили на вопросы членов семей участников СВО

Новости Рязани
Тематическая встреча состоялась в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина по инициативе регионального отделения «Единой России» и Комитета семей воинов Отечества Рязанской области.

Камерный оркестр выступил в рязанском Политехе

Культура
Артисты и руководитель оркестра Сергей Проскурин подарили педагогам и студентам большой музыкальный праздник.

Российская провидица указала на серьёзный недуг Владимира Зеленского

Новости мира
Здоровье Зеленского стремительно ухудшается, и самое страшное — уже не за горами.

Павел Малков встретился с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

Власть
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в части поддержки ветеранов специальной военной операции, семей погибших защитников, реализации успешных практик в этом направлении.