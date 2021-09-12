Народные приметы 13 сентября: что нельзя и что нужно делать в Куприянов день

В тринадцатый день сентября церковь чтить память епископа Киприяна, которого на русский лад называют Куприяном. Для этой даты существует много традиций и обычаев. Главное из них касается уборки. В этот день необходимо привести в порядок жилище, одежду и, конечно же, мысли.
Что нельзя и что нужно делать в Куприянов день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 13 сентября
Сегодня необходимо разобраться дома. Постарайтесь выкинуть ненужные вещи, выстирать грязное бельё. Если позволяет погода, лучше высушить его на улице.
13 сентября хозяйки традиционно пекут пироги с брусникой нового урожая. Если откусить кусочек брусничного пирога и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Сегодня не стоит отправляться в путешествие. Лучше отложить его на другое время, иначе можно накликать на себя большую беду.
А ещё запрещается работать в поле. В того, кто ослушается запрета, может ударить молния.
Народные приметы 13 сентября
- Если много росы в этот день — на следующий год жди плохой урожай льна;
- Пауки исчезли к сильному дождю;
- Сильные раскаты грома — к снежной и холодной зиме;
- Куры начали гулять по двору во время дождя? Ожидается хорошая погода;
- Журавли пролетели над домом — к неудачам.