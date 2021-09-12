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Воскресенье, 12 сентября, 2021
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Народные приметы 13 сентября: что нельзя и что нужно делать в Куприянов день

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Народные приметы 13 сентября: что нельзя и что нужно делать в Куприянов день

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В тринадцатый день сентября церковь чтить память епископа Киприяна, которого на русский лад называют Куприяном. Для этой даты существует много традиций и обычаев. Главное из них касается уборки. В этот день необходимо привести в порядок жилище, одежду и, конечно же, мысли.

Что нельзя и что нужно делать в Куприянов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 13 сентября

Сегодня необходимо разобраться дома. Постарайтесь выкинуть ненужные вещи, выстирать грязное бельё. Если позволяет погода, лучше высушить его на улице.

13 сентября хозяйки традиционно пекут пироги с брусникой нового урожая. Если откусить кусочек брусничного пирога и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Сегодня не стоит отправляться в путешествие. Лучше отложить его на другое время, иначе можно накликать на себя большую беду.

А ещё запрещается работать в поле. В того, кто ослушается запрета, может ударить молния.

Народные приметы 13 сентября

  • Если много росы в этот день — на следующий год жди плохой урожай льна;
  • Пауки исчезли к сильному дождю;
  • Сильные раскаты грома — к снежной и холодной зиме;
  • Куры начали гулять по двору во время дождя? Ожидается хорошая погода;
  • Журавли пролетели над домом — к неудачам.

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