Народные приметы 13 ноября: что нельзя и нужно делать в Никодимов день

Православные христиане 13 ноября вспоминают святых Никодима и Спиридонов, живших в XII века в Киево-Печерской лавре. На протяжении 30 лет они выпекали просфоры, а в один из дней, когда начался сильный пожар, они потушили его голыми руками.
В народе этот день называли Никодимовым. Иногда – Юровым. Считалось, что сегодня – торжество рыбаков и охотников. Что нельзя и что можно делать 13 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 13 ноября
Крестьян в этот день переводили кур в зимние закуты и утепляли курятники. Из заготовленного мясо курицы варили лапшу. Считалось, что оно приносит силы и здоровье.
Охотники и рыболову благодари в этот день за добытые рыбу и мясо. Необходимо поставить в храме свечку, чтобы охота и рыбалка в дальнейшем складывались удачно.
Сегодня не стоит разговаривать с незнакомцами. Считалось, что под видом человека с вами могут начать общаться злые духи. От них ничего хорошего ждать не стоит.
Не стоит 13 ноября оставлять хлебные крошки на столе. Они притягивают тёмные силы.
Народные приметы 13 ноября
- Если сегодня дует сильный ветер – тепла в ближайшие дни не будет;
- Сколько птиц на небе увидел, столько жди добрых новостей;
- Если вороны начали селиться недалеко от дома, скоро там умрёт человек;
- Ярко ночью сияют звёзды – к морозам и долгой зиме;
- Солнечные лучи пронзают облака – к теплу.