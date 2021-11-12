Народные приметы 13 ноября: что нельзя и нужно делать в Никодимов день

Православные христиане 13 ноября вспоминают святых Никодима и Спиридонов, живших в XII века в Киево-Печерской лавре. На протяжении 30 лет они выпекали просфоры, а в один из дней, когда начался сильный пожар, они потушили его голыми руками.

В народе этот день называли Никодимовым. Иногда – Юровым. Считалось, что сегодня – торжество рыбаков и охотников. Что нельзя и что можно делать 13 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 13 ноября

Крестьян в этот день переводили кур в зимние закуты и утепляли курятники. Из заготовленного мясо курицы варили лапшу. Считалось, что оно приносит силы и здоровье.

Охотники и рыболову благодари в этот день за добытые рыбу и мясо. Необходимо поставить в храме свечку, чтобы охота и рыбалка в дальнейшем складывались удачно.

Сегодня не стоит разговаривать с незнакомцами. Считалось, что под видом человека с вами могут начать общаться злые духи. От них ничего хорошего ждать не стоит.

Не стоит 13 ноября оставлять хлебные крошки на столе. Они притягивают тёмные силы.

Народные приметы 13 ноября

Если сегодня дует сильный ветер – тепла в ближайшие дни не будет;

Сколько птиц на небе увидел, столько жди добрых новостей;

Если вороны начали селиться недалеко от дома, скоро там умрёт человек;

Ярко ночью сияют звёзды – к морозам и долгой зиме;