Народные приметы 13 июня: что нельзя и что можно делать в день Еремея-Распрягальника

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В народном календаре день 13 июня носит название Еремей-Распрягальник. На протяжении многих веков наши предки верили, что ни в коем случае нельзя заставлять в эту дату принуждать лошадей к труду. Если нагрузить главного труженика хозяйства работой, в скором времени придётся с ним попрощаться.

Что нельзя и что можно делать на Еремея-Распрягальника? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в день Еремея-Распрягальника?

Сегодня нельзя запрягать лошадей и ездить на них не только верхом, но и на телеге. Нарушение этого запрета могло привести к плохому урожаю. Если вы хотите отправиться на лошади в дальнюю дорогу, то поездка сложится неудачно.

В этот день наши предки, возвращаясь с полевых работ, обязательно поили лошадей чистой родниковой водой. Считалось, что это приносит в хозяйство достаток и богатство.

13 июня нельзя планировать и осуществлять переезд. Резкая смена места проживания сегодня повлияет на здоровье и материальное положение.

Уронить булавку на на Еремея-Распрягальника — плохой знак. Если вдруг это случилось, поднять её нужно чистыми руками и прицепить на одежду.

Не стоит в этот день общаться на повышенных тонах с близкими и знакомыми. Негативные эмоции могут привлечь в вашу жизнь большую беду.

Народные приметы 13 июня

Чем больше вечером будет росы на траве, тем теплее завтрашний день;

Если на цветах много пчёл, быть следующему дню погожим;

Если на Еремея-Запрягальника ненастье — будет зима холодная;

Кукушка кукует к дождю;