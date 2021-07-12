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Понедельник, 12 июля, 2021
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Народные приметы 13 июля: Почему надо съесть яйцо, но нельзя пить вино

7info7
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13 июля – макушка лета. Если правильно провести этот день, соблюсти все приметы, то в течение последующего полугодия всё будет складываться, как по маслу.

Во- первых, необходимо посетить храм. Молитвы в этот день имеют особую силу. Обязательно  оказать помощь всем, кто попросит.

Во-вторых, завтра надо надеть свой самый лучший  наряд, а утреннюю трапезу непременно начать с яйца. Если соблюсти этот ритуал, то будет счастье.

В-третьих, необходимо заварить себе травяной сбор. В этот день травы обладают особой силой. Такой чай не только защитит от болезней, но и убережёт от дурного глаза.

Если вы оказались в лесу и услышали кукушку, то оставшаяся половина лета будет теплой. А вот если увидели ворона, то беды не миновать.

Если девушка хочет, чтобы у неё прибавилось ума, то непременно должна испечь пирог. А в тесто подмешать сухой листик дуба. От такого пирога ещё и красота прибавиться.
А вот употреблять спиртное в шумной компании и играть в любые азартные игры в этот день нельзя ни в коем случае. Можно «всю жизнь пропить».

Если грядёт путешествие, то лучше воспользоваться поездом или машиной. Летать на самолёте в этот день – не к добру.

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