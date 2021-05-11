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Вторник, 11 мая, 2021
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Народные приметы 12 мая: что нельзя и что можно делать в день Девяти целителей

7info7
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В народе 12 мая отмечают день Девяти целителей. В этот день много примет и запретов связывают с амулетами и обрядами. Наши предки в день Девяти целителей делали обереги и заговаривали их на здоровье, успех и богатство. Считалось, что они имеют особую силу.

Что нельзя и что можно делать в день Девяти целителей? К каким приметами стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в день Девяти целителей?

Сегодня принято собирать травы в лесах и на полях. Считалось, что они имеют особое целебное свойство и способны дать силы даже безнадёжно больному человеку.

Слабым и немощным людям, а также пожилым запрещается весь день проводить в жилище. Считалось, что холод и сырость, оставшиеся после зимы, могут навлечь большие веды и сильные болезни на слабый организм. День лучше провести на свежем воздухе, прогуливаясь под солнечными лучами. Даже если погода дождливая, ничего страшного. Всё равно лучше выйти и подышать.

В этот день, согласно заветам наших пращуров, нельзя завидовать. Затаённая на душе обида приведёт к большим бедам. Наказанием за зависть могут стать сильные болезни, смерть родственников и любимых, а также нищета.

С головой в водоёмы в день Девяти целителей тоже лучше не окунаться. Водяной может схватить за волосы того, кто нарушил этот запрет. Однако помыть руки или ноги в чистом водоёме сегодня стоит. Ни одна болезнь к вам не пристанет.

Ни в коем случае не просеивайте муку. Иначе стремительно начнёте слепнуть, жизненные силы покинут вас. Оставьте это занятие на другие дни.

Не вытирайте пыль с мебели. Это может привести к тому, что вы поссоритесь с близкими людьми, и прежние тёплые отношения восстановить будет очень сложно.

Не перекладывайте свои обязанности на плечи других. В противном случае на вас свалятся чужие проблемы.

Народные приметы 12 мая

  • Если светит солнце целый день, погода испортится;
  • Сильный ветер — к сильному дождю;
  • Яркий восход к солнцу — к тёплому лету;
  • Если молния сверкает перед дождём, идти дождю долго;
  • На дубе лист распускается если, холода придут;
  • Большое количество майских жуков — к засухе;
  • Иволга кричит громко, лить всю ночь дождю.

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