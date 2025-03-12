Народные приметы 12 марта: традиции и запреты дня Прокопа Перезимнего

Какой сегодня праздник? Прокоп Перезимний или Дорогорушитель — народный праздник, который отмечается 12 марта. В церковном календаре день посвящён памяти святого Прокопия Декаполита. Название праздника связано с тем, что в этот период активно начинают таять снежные накатанные дороги.

Чем известен святой Прокоп Декаполит

Прокопий был родом из страны Декаполитской, которая находилась на востоке от Галилейского озера. Он решил отстраниться от всего мирского и ушёл жить в монастырь. Там всё время посвящал молитвам и посту. У монахов прославился чистотой души и аскетическим образом жизни.

В период борьбы императора Льва Исаврянина против христианских икон Прокопий с остальными священниками встал на их защиту и доказал, что святые образы не являются идолами. За это, по приказу правителя, Прокопия схватили, истязали, а затем бросили в тёмную камеру. После смерти императора он получил свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.

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Народные традиции 12 марта

На Руси с 12 марта из-за быстрого таяния снега начиналось бездорожье. Проехать на санях было трудно, кони вязли в грязи. Дорога становилась трудной и опасной, поэтому люди без необходимости никуда не ездили или перед поездкой «слушали» землю: если шумит, значит в пути возможны проблемы. Дорога считалась нечистым местом. В представлении древних славян она являлась символом жизненного пути, границей между мирами, а также местом, где определяется участь или доля человека.

Особенно люди в то время опасались перекрестков, развилин и обочин. Там было принято хоронить самоубийц и некрещеных детей. На Руси так же верили, что на дорогу подбрасывают вещи, на которые с помощью заговоров переводятся беды и болезни, чтобы новый владелец забрал на себя порчу. Поэтому найденные там предметы не поднимали, к ним не прикасались. С другой стороны, считалось, что случайно найденные на дороге предметы могут стать волшебными помощниками. Например, счастье может принести старый башмак, если его перебросить через голову.

На Прокопа люди того времени парились в бане. Так они смывали с себя все беды и недуги, чтобы встретить весну чистыми и обновленными.

Что можно делать на Прокопа Перезимнего 12 марта

Какой православный праздник и немного о том, что обычно делали и во что верили 12 марта, согласно народным поверьям:

Наблюдали за погодой. Как и во многие другие дни, связанные с переходом от зимы к весне, 12 марта внимательно следили за погодой. Считалось, что по погоде в этот день можно судить о том, какой будет весна и лето. Если в этот день тепло, то и весна будет тёплой. Если же холодно, то весна будет затяжной.

Проверяли запасы. В народе говорили, что на Прокопа Перезимнего нужно проверить запасы зерна и других продуктов, чтобы убедиться, что их хватит до нового урожая.

Готовились к весенним работам. Начинали готовить инвентарь для весенних полевых работ, чинили телеги и сани.

В некоторых регионах было принято убираться в доме и во дворе, чтобы привлечь весеннее тепло.

Делали и развешивали скворечники, подкармливали птиц.

Девушки гадали о своей судьбе, о будущем урожае.

Народные традиции и приметы — это часть культурного наследия, но относиться к ним следует с пониманием и уважением, не придавая им чрезмерного значения.

Что нельзя делать на Прокопа Перезимнего 12 марта

Существовали определённые запреты, от которых старались воздерживаться в этот день:

Считалось, что в этот день нельзя сквернословить, ругаться и ссориться, так как это может навлечь беду и несчастья на семью. Нужно было стараться сохранять мир и гармонию в отношениях с близкими.

В некоторых местностях существовало поверье, что 12 марта не стоит начинать новые и важные дела, так как они могут закончиться неудачей.

Так же считалось, что 12 марта — неблагоприятный день для дальних поездок. Это было связано с тем, что дорога в это время года часто бывает скользкой и опасной из-за таяния снега и льда. Люди старались не собираться в долгое поездки в этот день и, по возможности, откладывали их на другой день.

Нежелательным так же считался отказ в помощи нуждающимся, просящим милостыню или совета. Щедрость и сострадание в этот день были особенно важными.

Как и во многие другие дни, в период подготовки к весенним работам считалось, что лениться и бездельничать 12 марта — плохая примета, которая может привести к неурожаю и бедности.

Народные приметы 12 марта

Приметы в этот церковный праздник в большей степени касались погоды и урожая, потому что именно 12 марта, как считали наши предки, было самое благоприятное время для подготовки земли к посевам. Вот некоторые приметы связанные с погодой и урожаем:

Если на Прокопа Перезимнего тепло, то и вся весна будет тёплой, а если идёт дождь — лето будет грибным. Прилетели грачи — весна будет тёплой и урожайной, так же год будет урожайным, если много талой воды.

На сны люди так же обращали внимание, как и в другие церковные праздники, например, сон, увиденный в ночь на 12 марта, может оказаться вещим. Важно было запомнить все детали сна, так как они могли содержать ключи к пониманию грядущих событий, трактовка событий сна тоже имели огромное значение: вода во сне часто символизировала перемены и очищение, солнце — удачу и успех, деревья — рост и развитие, а животные могли предсказывать разные события в зависимости от вида животного.