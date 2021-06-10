Народные приметы 11 июня: что нельзя и что можно делать в день Феодосии Колосятницы

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11 июня в народном календаре – день Феодосии Колосятницы. Считалось, что именно с этой поры у ржи начинают образовываться колосья.

Для Феодосии Колосятницы существует ряд запретов. Например, сегодня нельзя делать предложение руки и сердца, свататься, вступать в брак и венчаться. Если ослушаться этого завета предков, молодых будет ждать тяжёлый, полный бед, горестей, разочарований и ссор брак.

Что ещё нельзя делать 11 июня? Каким приметам стоит прислушаться, чтобы не навлечь на себя беду?

На Феодосию Колосятницу нельзя отравляться в длинные поездки. Если выбрать именно этот день на начала путешествия, сложится оно крайне неудачно. Это могут быть и финансовые трудности, и проблемы со здоровьем.

Сегодня нельзя качаться на качелях и прыгать по земле. Считалось, что эти действия могут потревожить сон злых духов. На своего обидчика они обязательно нашлют болезни.

На Феодосию Колосятницу нашу пращуры никогда не начинали новые дела. Если ослушаться этого запрета, может наступить в жизни человека тёмная полоса. Более того, начатое сегодня дело никогда не завершит положительный итог.

Выходя сегодня из дома, ни в коем случае не смотрите на солнце. Лучше оглянитесь по сторонам. В противном случае у смотрящего может начаться помутнение рассудка.

На рыбалку 11 июня выходить можно, а вот охота – под запретом.

Народные приметы 11 июня

Туман ранним утром стелется по воде к хорошей погоде;

Если солнце сильно печёт на Феодосию Колосятницу, будет гроза и град;

Иголочки чертополоха утратили свои колющие свойства – быть дождю;

Рожь начала колоситься к урожаю грибов;

Пауки греются на солнце к погожим дням.