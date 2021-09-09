Народные приметы 10 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Анны, Моисея и Саввы Скиридников

10 сентября православная церковь чтить память сразу трёх святых – Моисея, Анны и Саввы. В народе их называют скиридниками. Это день имеет особое значение для тех, кто занимается полевыми работами. Скиридиникам крестьяне молились, чтобы те защитили уже собранный урожай от дождей.
Каким приметам необходимо следовать в этот день? Что нельзя и что нужно делать?
Запреты и традиции 10 сентября
На Скиридников нельзя долго гулять, особенно в лесу. Есть вероятность заблудиться, душа при этом навсегда останется неприкаянной.
Женихам не стоит сегодня знакомиться с родителями невесты. Встреча может закончиться большой ссорой, после которой браку не суждено состояться.
Постарайтесь 10 сентября ни с кем не спорить. Идите на уступке даже тому человеку, который явно неправ. Сдержанность и благоразумие вознаградятся богатством и успехом.
Считалось, что если устроить на Скридников застолье, из дома уйдут все деньги. Этот день наши предки старались провести в кругу семьи и ограничивали себя скромной пищей.
10 сентября – отличное время для приготовления блюд из калины. Пирогами, морсами и вареньем хозяйки старались угостить соседей. Считалось, что добро в этот день вернётся в двойном размере.
Молодые девушки на праздник Скиридников просыпались рано утром, шли на ближайший водоём и умывались студёной водой. Они верили, что этот ритуал может помочь сохранить красоту.
Народные приметы 10 сентября
- Если на Скиридников тепло, значит, на следующий день будет дождь;
- Сколько насчитаете на небе звёзд – столько хороших новостей придёт;
- Если трава зеленее обычного – быть скоро холодам;
- Сколько аистов над крышей дома пролетела, столько в нём родится детей;
- Если большой урожай рябины, значит, будет следующий год урожайным.