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Четверг, 9 сентября, 2021
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Народные приметы 10 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Анны, Моисея и Саввы Скиридников

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Народные приметы 10 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Анны, Моисея и Саввы Скиридников

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10 сентября православная церковь чтить память сразу трёх святых – Моисея, Анны и Саввы. В народе их называют скиридниками. Это день имеет особое значение для тех, кто занимается полевыми работами. Скиридиникам крестьяне молились, чтобы те защитили уже собранный урожай от дождей.

Каким приметам необходимо следовать в этот день? Что нельзя и что нужно делать?

Запреты и традиции 10 сентября

На Скиридников нельзя долго гулять, особенно в лесу. Есть вероятность заблудиться, душа при этом навсегда останется неприкаянной.

Женихам не стоит сегодня знакомиться с родителями невесты. Встреча может закончиться большой ссорой, после которой браку не суждено состояться.

Постарайтесь 10 сентября ни с кем не спорить. Идите на уступке даже тому человеку, который явно неправ. Сдержанность и благоразумие вознаградятся богатством и успехом.

Считалось, что если устроить на Скридников застолье, из дома уйдут все деньги. Этот день наши предки старались провести в кругу семьи и ограничивали себя скромной пищей.

10 сентября – отличное время для приготовления блюд из калины. Пирогами, морсами и вареньем хозяйки старались угостить соседей. Считалось, что добро в этот день вернётся в двойном размере.

Молодые девушки на праздник Скиридников просыпались рано утром, шли на ближайший водоём и умывались студёной водой. Они верили, что этот ритуал может помочь сохранить красоту.

Народные приметы 10 сентября

  • Если на Скиридников тепло, значит, на следующий день будет дождь;
  • Сколько насчитаете на небе звёзд – столько хороших новостей придёт;
  • Если трава зеленее обычного – быть скоро холодам;
  • Сколько аистов над крышей дома пролетела, столько в нём родится детей;
  • Если большой урожай рябины, значит, будет следующий год урожайным.

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