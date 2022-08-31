Народные приметы 1 сентября: что нельзя и что нужно делать на Фёклу-свекольницу

Первый день осени наши предки называли Фёклой-свекольницей. Традиционно именно в эту дату приступали к уборке свёклы и моркови. 1 сентября в народном календаре связано с интересными традициями и запретами, ведь в давние времени именно в этот день наступал Новый год.

К каким обычаям стоит прислушаться, чтобы привлечь в свою жизнь удачу? Что категорически запрещено делать на Фёклу-свекольницу? Какие приметы помогут предсказать не только погоду, но и судьбу?

Традиции и запреты 1 сентября

Не обсуждайте сегодня чужие проблемы и не рассказывайте о своих. Считалось, что сплетни и бессмысленные разговоры могут привести к большим трудностям с деньгами. Отложите на потом решение финансовых проблем. Иначе можно остаться без гроша в кармане.

Сегодня приступали к уборке свёклы и моркови. Только что собранные плоды зачастую использовали в лечебных целях. Свёклу сушили, дробили и прикладывали к больным суставам. Кусочек свеклы клали на больной зуб. Из моркови добывали сок и давали выпивать его теряющим зрение членам семьи.

Хозяйки сегодня убирали дома, мыли окна, готовили угощенья из овощей нового урожая. Незамужние девушки надевали свои самые красивые наряды и выходили на новогодние ярмарки.

Традиционно в этот день отмечали начало Нового года. Крестьяне накрывали большие столы, угощали друг друга, пели обрядовые песни.

Принято 1 сентября гадать на орехах. Их кидали на стол и смотрели, в какую сторону они покатятся. Куда орехи покатились – оттуда и стоило ждать жениха или невесту.

В ночь на первый день осени, как правило, снятся вещие сны. Если они не сбываются в течение недели, то потом не сбудутся никогда.

Тем, кто собирается в путешествие, важно знать о запрете на ношение новой одежды. Если ослушаться его, то поездка может сорваться или закончиться плачевно.

Приметы 1 сентября

Какая погода на Фёклу, такой и будет осень;

Если ветер подул с юга, то жди хорошего урожая овса;

Если журавли начали улетать 1 сентября, то зима наступит рано;

Редкие облака – к ясной погоде в сентябре;

Туман на Фёклу по полю стелется? Быть зиме снежной и долгой;

Если трава зелёная, как весной, жди тёплую зиму;