Народные приметы 1 января: что строго нельзя делать в первый день года

1 января наступает Новый 2022 год. В первый день года православные христиане вспоминают святого великомученика Вонифатия, также на эту дату приходится день памяти Илии Печерского.

В народе принято говорить: как Новый год встретишь — так его и проведёшь. Поэтому для первого дня года существует много суеверий и примет.

1 января: традиции и запреты

Наши предки верили, что если в первый день года проснуться под собачий лай считается хорошей приметой. Это значит, что человеку улыбнётся большая удача.

Реклама

Также предсказать то, что ждёт тебя в ближайшее время, можно по первому встречному но улице человеку. Если это мужчина, то вас ждёт прибыль и улучшение благосостояния, если женщина — то в семье будет прибавление.

1 января ни в коем случае нельзя работать. Если нарушить этот запрет, то весь год пройдёт в больших тяготах.

В первый день года ничего нельзя выбрасывать из дома. Наши пращуры считали, что вместе с вещами из дома уйдут мир и спокойствие.

Избегайте ссор и выяснения отношений. Есть поверье, что утраченная дружба и любовь в первый день года никогда не возобновится.

Считалось, что в день памяти Вонифатия удача улыбается торговцам. Чтобы привлечь достаток, нужно сделать скидку первому покупателю.

Народные приметы 1 декабря