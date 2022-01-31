Народные приметы 1 февраля: что нельзя и что можно делать в Макарьев день

1 февраля православные христиане вспоминают преподобного Макария Великого. Он жил в Египте, обладал мощным даром исцеления. Преподобный Макарий поучал свою паству глубоким смирением и кротостью. Показывая инокам путь борьбы с соблазнами, он говорил, что заставить дьявола отступить и прекратить искушения можно не постом и бдением, а смирением.

В народном календаре 1 февраля — Макарьев день. Есть у праздника и другие названия — Макарий Великий, Макарий Весноуказчик, Макар Ясный, Макаров день.

Что нельзя и что можно делать 1 февраля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 февраля

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Традиционно на Макария наши предки собирали свои семьи на чаепития. Если у человека не было родных, то принято было ходить на чай к соседям.

Считалось, что любое новое начинание сегодня принесёт в будущем много доброго.

Пустую воду 1 февраля пить не рекомендуется. Есть вероятность подхватить какую-либо неприятную хворь.

Если постирать на Макарьев день вещи ребёнка, его могут сглазить. Также не стоит стричь ребёнка — можно навлечь на него болезни.

Сегодня ни в коем случае нельзя сквернословить, спорить и ругаться.

Народные приметы 1 февраля

Если в Макарьев день стоит ясная погода, ждали раннюю, погожую и тёплую весну. А за ней — ранее и жаркое лето;

Если 1 февраля заметили капель, совсем скоро пройдут холода, а начнётся оттепель;

Если на Макария метель, то и на Масленицу стоит ждать её;

Сильный мороз предвещает засушливое лето;

Тёплый день 1 февраля — к многочисленным дождям летом.

Рождённые 1 февраля

Родившиеся в этот день легки на подъём, добрые, незлобливые, фантазёры. У таких людей развитая интуиция, невероятное обаяние, потрясающие аналитические способности.

Именины 1 февраля: Пётр, Антон, Николай, Фёдор, Марк, Арсений, Ефим, Макар.