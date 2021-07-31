Народные приметы 1 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день

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1 августа с раннего утра надо «начистить пёрышки». А нечистым -трубочистам стыд и срам.

В этот день будет ладиться всё, что связано с уборкой -стирка, глажка, мытьё окон, чистка обуви.

Не берите ношеные вещи и ничего не несите в дом с улицы. Ни в коем случае не приносите в этот день домой животных с улицы.

«Померитесь те, кто в ссоре» — это про 1 августа. Отличный день для того, чтобы начать жить с чистого листа.

1 августа не будет клёва. Рыбакам лучше остаться дома.

Если вы случайно попали под дождь — радуйтесь. Вам повезло. Будете здоровы весь год.