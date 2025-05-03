Народная артистка России Ирина Пегова вновь приехала в Касимов

Город Касимов Рязанской области вновь посетила народная артистка России Ирина Пегова. Об этом сообщил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

По его словам, Пегова стала своей в старинном русском городе.

«И это не просто случайные визиты, а глубокая, искренняя привязанность, которая чувствуется в каждом ее слове о городе на Оке, — написал Бахилов на странице ВКонтакте.

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— Касимов не раз становился площадкой для творческих проектов с участием Ирины. Здесь проходили съемки, репетиции, встречи со зрителями. Но, пожалуй, главное — это особая атмосфера, которую актриса всегда отмечает. Тихий, уютный, с богатой историей и самобытной культурой, Касимов словно заряжает ее энергией и вдохновением.

Надеюсь, что связь Ирины Пеговой с Касимовом будет крепнуть год от года, принося радость и вдохновение как актрисе, так и жителям нашего замечательного города».