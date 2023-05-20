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Наркоман получил 15 лет колонии за убийство пенсионерки

7info

В Иркутске суд приговорил 42-летнего местного жителя к 15 годам колонии особого режима за убийство пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление мужчина совершил в сентябре 2021 года. Находясь под действием наркотиков, он проник в дом к 73-летней женщине, напал и задушил.

С места преступления наркоман похитил сотовый телефон. С помощью банковского приложения мужчина пытался перевести деньги покойной, но не сумел.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское».

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