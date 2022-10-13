Нарколог опроверг популярный миф о курении

Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин высказался об одном из самых популярных мифах о курении, пишет РИАМО.

По его словам, многие ошибочно считают, что перекуры помогают сконцентрироваться на мыслях и успокоиться, когда человек нервничает.

«В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие», — отметил Холдин.

Специалист отметил, что на самом деле курильщика успокаивает ритуал, к которому он привыкает. Он рекомендовал снимать стресс полезными способами, например, занятием спортом или чтением книг.

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