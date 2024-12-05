Нарколог Касперович: похмелья не будет, если знать меру и не смешивать напитки

Чтобы встретить Новый год весело и без утренних мучений, важно заранее позаботиться о своем состоянии. Нарколог Мария Касперович поделилась с NEWS.ru советами, которые помогут избежать тяжелого похмелья. Вот основные рекомендации.

Еда — ваш союзник

Главное правило — никогда не пить на голодный желудок. Плотный прием пищи перед началом застолья замедляет всасывание алкоголя в кровь. Особенно эффективны белковые и жирные продукты: мясо, рыба, сыр или орехи. Эти продукты создают «барьер», который помогает уменьшить воздействие спиртного на организм.

Выбор напитков

Касперович отмечает, что не все алкогольные напитки одинаково влияют на состояние наутро. Тяжелое похмелье чаще вызывает виски и коньяк из-за высокого содержания сивушных масел и примесей. Для тех, кто хочет снизить риск, лучше выбрать водку или белое вино. При этом важно избегать коктейлей с большим количеством сахара — они усиливают обезвоживание и могут ухудшить самочувствие.

Гидратация — ключ к успеху

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому важно компенсировать потерю жидкости. Во время застолья рекомендуется чередовать выпивку с водой. Идеально подходит простая или слабощелочная негазированная минеральная вода. Пейте её не только во время праздника, но и перед сном, чтобы уменьшить симптомы обезвоживания.

Не смешивайте напитки

Чередование разных видов алкоголя — ещё один фактор, усиливающий нагрузку на организм. Чем больше напитков вы смешаете, тем сложнее вашему телу справляться с токсинами. Если вы решили выпить, например, вино, старайтесь весь вечер ограничиваться именно им.

Дополнительные советы

Если вы чувствуете, что выпили слишком много, не стоит ложиться спать сразу. Дайте организму время частично переработать алкоголь.

Утром после застолья можно выпить стакан воды с лимонным соком — это поможет восстановить кислотно-щелочной баланс.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете не только хорошо провести праздник, но и избежать неприятных последствий наутро. Главное — умеренность и внимание к своему состоянию.