Нарколог Исаев предупредил, что любовь к шампанскому может привести к алкоголизму

Игристые вина ничем не отличаются от других алкогольных напитков и также могут вызывать зависимость, подчеркнул президент Независимой Наркологической Гильдии, эксперт Общественной палаты и врач-нарколог Руслан Исаев в интервью Общественной службе новостей.

«Алкоголь — это всегда этанол»

Исаев отметил, что в медиа и литературе игристые вина, такие как шампанское, часто изображаются в романтическом свете, но в основе любого алкогольного напитка содержится одно и то же вещество — этиловый спирт (C2H5OH). Специалист призвал не забывать об этом.

По его словам, зависимость от алкоголя и появление побочных эффектов зависят от доз и регулярности употребления. Игристые вина могут казаться менее опасными, чем крепкие напитки, такие как водка, но злоупотребление ими также приводит к серьёзным последствиям.

«В итоге кончили самогоном»

Нарколог указал, что зависимость от игристых вин встречается реже, чем от крепких спиртных напитков, но так называемый «винный алкоголизм» тоже существует. Шампанское, как один из видов игристых вин, ничем не отличается от других вин, и его чрезмерное употребление может привести к зависимости.

По мнению Исаева, обычно зависимость не формируется исключительно от шампанского. «Такого, чтобы строго шампанское и больше ничего, практически не бывает — это большая редкость,» — пояснил он. Чаще всего зависимость начинается с игристых вин, а затем люди переходят на более крепкие напитки, такие как коньяк, и в конце могут оказаться на самогоне.

Рост популярности игристых вин и опасность для женщин

Исаев обратил внимание на рост продаж игристых вин и увеличение их потребления среди женщин за последний год, что делает осознание их опасности особенно актуальным. Он предупредил, что бездумное отношение к игристым винам может привести к формированию алкогольной зависимости.

Детское шампанское — «вредный стереотип»

Особенно резко эксперт высказался по поводу детского шампанского, которое часто продается в магазинах перед Новым годом. Исаев считает, что такие напитки нужно запретить, так как они формируют у детей благожелательное отношение к алкоголю. По его мнению, это способствует раннему привыканию к спиртному, тем более что критическое мышление у детей и подростков ещё недостаточно развито.

«Мы с этими бутылочками формируем у детей позитивный образ алкоголя с самого раннего возраста. Их мозг ещё не готов осознанно и критически воспринимать такие вещи, а формирование лобных долей продолжается даже после окончания подросткового возраста,» — объяснил он.

Исаев призвал законодателей как можно скорее принять меры и полностью запретить продажу детского шампанского в России, чтобы не способствовать раннему приучению к алкоголю.