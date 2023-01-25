Наряд ППСП задержал в Рязани нижегородца, объявленного в федеральный розыск

В центре Рязани сотрудники ППСП задержали жителя Нижегородской области, находящегося в федеральном розыске. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области заметил в ходе патрулирования улиц мужчину с неопрятным внешним видом, который плохо ориентировался на местности.

Правоохранители предположили, что гражданину может требоваться помощь, и подошли к нему. Прохожий сообщил, что он прибыл в Рязань из другого города, но документов у него нет.

Мужчину доставили в полицейский отдел для установления личности. Проверка по информационной базе показала, что гражданин находится в федеральном розыске. Выяснилось, что 45-летний нижегородец осуждён за кражу и уклоняется от уголовного наказания.

Мужчину передадут инициаторам розыска.