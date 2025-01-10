Намечается фестиваль: ВС РФ готовят удар по Украине

Похоже, что российские войска готовят удар по территории Украины. Об этом сообщил вечером 10 января в телеграм-канале подпольщик Сергей Лебедев.

— Кажется намечается фестиваль. Ждем прилетов, — написал он.

Лебедев отметил, что в небе над Украиной замечены российские разведывательные БПЛА. Дроны летают в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Перед этим их видели в Николаевской и Одесской областях.

Автор поста предполагает, что ВС РФ собираются в ближайшее время нанести удар. Судя по географии использования дронов, удар будет массированный.