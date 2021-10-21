Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет Рязани увеличились на 19%

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности депутаты обсудили состояние малого и среднего бизнеса в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

По данным на начало июля общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 25 тысяч, из них более 40% заняты в сфере торговли, почти 12% — в строительстве, 9% — в оказании транспортных услуг.

За первое полугодие 2021 года налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 217,2 млн. рублей, что выше на 19%, чем налоговые поступления за тот же период 2020 года.