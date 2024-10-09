Налоговые каникулы в Рязанской области продлили до конца 2026 года

В Рязанской области принято решение о продлении налоговых каникул до 31 декабря 2026 года. Соответствующий закон принят на заседании регионального парламента в среду, 9 октября.

Право продлевать налоговые каникулы предоставлено регионам федеральным законодательством. В Рязанской области, как напомнил председатель Облдумы Аркадий Фомин, такой закон впервые был принят в 2015 года. За это время его продлевали несколько раз.

Основная цель закона – поддержка начинающих предпринимателей региона и рост количества субъектов МСП. Согласно закону, в Рязанской области сохранится налоговая ставка в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой или патентой системы налогообложения. Налоговые каникулы действуют для предпринимателей на протяжении двух лет.

Об эффективности этой меры поддержи рассказал министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Ежегодной преференцией пользуются порядка ста предпринимателей, она крайне популярна в бизнес-сообществе региона. Кроме того, растёт её эффективность в части востребованности: несколько раз перечень видов деятельности, попадающих под действие налоговых каникул, расширяли.