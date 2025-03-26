Налоговики усилят контроль за самозанятыми, считает сенатор Епифанова

Российские налоговые органы могут усилить контроль за самозанятыми после предложения Счетной палаты проверить их доходы, заявила Газете.Ru сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ и эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Предложения Счетной палаты направлены на создание условий, при которых защищены права добросовестных самозанятых, соблюдаются установленные правила, а законы работают в интересах общества и государства. По мнению аудиторов, не все самозанятые полностью выполняют свои налоговые обязательства. В связи с этим возможно усиление контроля со стороны ФНС. Основное внимание налоговых органов будет сосредоточено на выявлении нелегальной занятости, подмене трудовых отношений, сокрытии доходов и других нарушениях. Возможны контрольные закупки, сверка данных о доходах самозанятых и их заказчиков, запросы на выписки по счетам и разъяснения по ним. Добросовестным налогоплательщикам опасаться нечего — любые изменения в системе контроля не затронут тех, кто соблюдает закон», — отметила Епифанова.

По ее мнению, самозанятым, как и раньше, следует вести учет всех крупных доходов и расходов, хранить подтверждающие документы и вовремя платить налоги. Она подчеркнула, что удобнее всего оформлять чеки через приложение «Мой налог», так как по закону чеки должны храниться не менее пяти лет. Также сенатор рекомендовала избегать переводов крупных сумм между физлицами без указания назначения платежа, поскольку такие операции могут привлечь внимание налоговой службы.

Реклама

Епифанова напомнила о годовом лимите доходов для самозанятых — 2,4 миллиона рублей. Если доход приближается к этому значению, стоит заранее задуматься о переходе на другой налоговый режим, чтобы не упустить подходящий момент.

«Стоит отметить, что Счетная палата предлагает разрешить налоговым органам отслеживать расчеты самозанятых, хотя и сейчас ФНС уже может запрашивать информацию о транзакциях. Это предложение выглядит спорным, поскольку может подтолкнуть самозанятых к уходу в нелегальный сектор. Важно учитывать, что чрезмерное давление со стороны налоговой может негативно сказаться как на экономике, так и на социальной сфере», — заключила сенатор.

Ранее, 14 марта 2025 года, Счетная палата рекомендовала правительству изменить условия применения специального налогового режима для самозанятых. В частности, предполагается, что налоговая служба получит право отслеживать их финансовые операции.