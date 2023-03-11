Налёт на офис микрозаймов попал на видео

На севере Приангарья полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на микрокредитную компанию. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился 7 марта в Нижнеилимском районе. Налётчик с ножом вошёл в офис и, угрожая менеджеру, забрал 16 тысяч рублей.

Грабителя — ранее судимого 62-летнего местного жителя — задержали в течение нескольких часов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подозреваемый помещён под домашний арест.