Наказывать россиян за использование VPN не будут

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в интервью РБК, что за обход блокировок сайтов с помощью VPN-сервисов наказывать не будут. Однако в ведомстве всё же не приветствуют их использование.

Максут Шадаев: «Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться, мы против этого»

Также, по мнению министра, закрывать в России YouTube не надо.

Глава Минцифры рассказал и об итогах отслеживания ведомством пользовательского трафика до начала российской спецоперации и после. До 24 февраля суммарно на три заблокированные площадки — Facebook, Instagram и Twitter — приходилось 10-12% всего трафика. А после этой даты и блокировки на долю VPN сервисов для обхода ограничений приходится только 20% прежнего трафика трёх социальных сетей.