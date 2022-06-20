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Понедельник, 20 июня, 2022

Наказывать россиян за использование VPN не будут

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Татьяна Проводина

Наказывать россиян за использование VPN не будут

Фото: Said Marroun / Shutterstock Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/06/2022/62afe8579a79470b4d6617c3

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в интервью РБК, что за обход блокировок сайтов с помощью VPN-сервисов наказывать не будут. Однако в ведомстве всё же не приветствуют их использование.

Максут Шадаев: «Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться, мы против этого»

Также, по мнению министра, закрывать в России YouTube не надо.

Глава Минцифры рассказал и об итогах отслеживания ведомством пользовательского трафика до начала российской спецоперации и после. До 24 февраля суммарно на три заблокированные площадки — Facebook, Instagram и Twitter — приходилось 10-12% всего трафика. А после этой даты и блокировки на долю VPN сервисов для обхода ограничений приходится только 20% прежнего трафика трёх социальных сетей.

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